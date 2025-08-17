Дональд Туск / © Associated Press

Боротьба за майбутнє України та безпеку Європи вступає у вирішальну фазу. У цей момент особливо важливо, щоб західні країни діяли разом і не допускали розколу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

За словами Туска, нинішня ситуація вимагає від союзників максимальної рішучості та консолідації.

«Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще більш очевидно, що Росія поважає лише сильних, а Путін знову довів, що є хитрим і безжальним гравцем», — підкреслив польський прем’єр.

Він додав, що саме тому Захід не може дозволити собі слабкість чи розбіжності у підходах:

«Так важливо зберегти єдність усього Заходу».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість скорочення військової присутності Сполучених Штатів у Європі.