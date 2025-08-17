ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Боротьба за Україну увійшла у вирішальну фазу — Туск

Нинішня боротьба України з Росією визначає безпеку всієї Європи, тому Захід має залишатися єдиним і діяти спільно.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Боротьба за майбутнє України та безпеку Європи вступає у вирішальну фазу. У цей момент особливо важливо, щоб західні країни діяли разом і не допускали розколу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

За словами Туска, нинішня ситуація вимагає від союзників максимальної рішучості та консолідації.

«Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще більш очевидно, що Росія поважає лише сильних, а Путін знову довів, що є хитрим і безжальним гравцем», — підкреслив польський прем’єр.

Він додав, що саме тому Захід не може дозволити собі слабкість чи розбіжності у підходах:
«Так важливо зберегти єдність усього Заходу».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість скорочення військової присутності Сполучених Штатів у Європі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie