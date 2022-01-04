Боррель назвав РФ "загрозою всього регіону" і застеріг Кремль від агресії проти України

Боррель назвав РФ "загрозою всього регіону" і застеріг Кремль від агресії проти України

За його словами, ЄС "не може бути нейтральним спостерігачем".

Європейський Союз буде діяти рішуче, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.

Таку думку керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель висловив в інтерв'ю польському агентству PAP.

"ЄС діятиме рішуче, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України. Нинішня ситуація є загрозою стабільності і безпеці не лише України, але і всього регіону. Її не можна обговорювати "без всіх зацікавлених сторін за столом". Ми будуємо спільну зовнішню політику, політику безпеки, загальну політику безпеки і оборони саме з цією метою", - наголосив дипломат.

За його словами, ЄС "не може бути нейтральним спостерігачем" під час переговорів, яких вимагає Москва.

Боррель також зауважив, що Європа "підтримує регулярні контакти зі своїми українськими колегами".

"Я також хочу підкреслити, що Україна, як і будь-яка інша країна в світі, має право і може вільно вибирати свої політичні та безпекові альянси або партнерства. Ніхто не буде ухвалювати рішення з питань, пов'язаних з Україною, без України", - каже керівник дипмісії ЄС.

Як повідомлялося, Жозеп Боррель відвідує Україну з робочим візитом 4-5 січня. Боррель спільно з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідає Донбас, а також лінію зіткнення. Крім того, у Києві він зустрінеться з іншими представниками влади.

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