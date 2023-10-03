Боррель назвав єдиний шлях до миру в Україні і згадав про Зеленського

Очільник Європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав єдиний шлях до миру в Україні.

Жозеп Боррель заявив, що єдиний шлях до миру в Україні — це мирний план президента Зеленського.

Про це йдеться в ефірі телемарафону 3 жовтня.

"Ми потребуємо мирного процесу, проте Україна має переважати у військовому плані на полі бою. Це війна, вона має бути виграна і мирний процес має бути побудований", - сказав він.

Боррель наголосив, що план, презентований президентом України Володимиром Зеленським – єдиний план, і не має жодних інших.

"План Зеленського — вже у Швеції, у Саудівській Аравії, багато де його вже обговорюють. Більше людей приєднується до цих зусиль, і це також моя робота та робота моїх колег-міністрів — простягнути руку допомоги людям у світі, пояснити речі та наслідки війни, пояснити, що Росія робить з зерном, втручається в його експорт та створює голод. Все це – дипломатична робота, яку ми робимо задля підтримки мирного плану президента Зеленського. Єдиний план, який здатний побудувати шлях для світу, об'єднати людей, говорити "я шукаю миру і лише миру", - сказав Боррель.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше зброї, оскільки чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

Читайте також: