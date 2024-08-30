Боррель переконаний, що дозвіл на використання наданої Україні зброї - національна справа країн ЄС

Певні країни-члени не надсилали жодних озброєнь, тож їх рішення не матимуть практичного сенсу.

Скасування обмежень на використання західної зброї, що постачається країнами ЄС в Україну для захисту від російської агресії, залишатиметься компетенцією національних урядів країн ЄС.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання ЗМІ про те, чи вдалося європейським міністрам дійти згоди навколо запиту України щодо скасування обмежень на використання зброї проти військових об’єктів на території Росії.

«Так, ми говорили про можливе скасування лімітів на відстань використання зброї, що надається для України. Наприкінці, висновок є таким: це, переважно, залишається національним рішенням. Більшість країн-членів хочуть залишити це національним рішенням. Певні країни-члени не надсилали жодних озброєнь, тож їх рішення не матимуть практичного сенсу. Інші країни діятимуть відповідно до власних політичних рішень, але не тих рішень, що приймаються на європейському рівні», - зауважив високий представник ЄС.

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Нагадаємо, в Латвії також зробили заяву про удари України по території РФ. Очільниця МЗС Байба Браже вважає, що варто дозволити бити по тих регіонах, де ворожа російська авіація підіймається у повітря для атак по українських містах.

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