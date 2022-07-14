Боррель переконаний, що ЄС має більше витрачати на оборону та спільно закуповувати зброю

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Європейський Союз має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, посилити партнерство з НАТО, витрачати більше коштів на оборону й спільно закуповувати зброю.

Про це він написав у блозі, розміщеному на офіційній сторінці дипломатичної служби ЄС, - пише Укрінформ.

«Війна Росії проти України радикально змінює геополітичний ландшафт і ставить під загрозу нашу безпеку, - зазначив він. - У цих нових умовах порядок денний ЄС у галузі безпеки і оборони ніколи не була настільки актуальним, як сьогодні. Нам потрібно, щоб держави-члени виконували всі свої обов'язки як у рамках ЄС, так і в рамках НАТО».

Тому необхідно вивести стратегічне партнерство з НАТО на новий рівень і показати, як ЄС може взяти на себе велику відповідальність за власну безпеку.

Євросоюзові необхідно більше сил, які швидко розгортаються і взаємодіють між собою, готових протистояти всьому спектрові загроз і ризиків. Європейці повинні витрачати більше на оборону, і передусім витрачати ефективніше, тобто спільно.

Одним з актуальних прикладів є поповнення запасів, які зменшилися через постачання військової техніки в Україну.

«Спільне придбання можливостей не тільки служить порядку денному ЄС в галузі безпеки та оборони, й необхідно союзникам з НАТО для захисту Європи від загроз з боку Росії», - додав він.

Є необхідність продемонструвати готовність використовувати оборонні можливості.

Він також підкреслив важливість засвоєння уроків щодо зовнішніх загроз.

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«Швидкість, із якою змінюється світ, часто перевищує наші можливості впоратися з цим. Нам потрібно стати більш гнучкими й мати потужний потенціал для використання засвоєних уроків, у тому числі в галузі безпеки та оборони», - заявив він.

У небезпечному світі європейці повинні взяти на себе свою стратегічну відповідальність, як у ЄС, так і в НАТО, і створити відповідні засоби й гнучко їх використовувати.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Путін погодився взяти участь в саміті G20, але формат наразі ще невідомий.

Зауважимо, що раніше президент Індонезії Джоко Відодо особисто вручив президентові України Володимиру Зеленському запрошення на саміт G20. Зеленський сказав, що його участь у заході залежить від присутності там Путіна.

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