Боррель пояснив, чому Рада міністрів ЄС ухвалила оборонну допомогу для України на 500 млн євро

Ці кошти призначені для постачання зброї.

Рада міністрів ЄС затвердила виділення Україні четвертого траншу допомоги на суму 500 мільйонів євро для закупівлі військового обладнання та забезпечення права на самооборону.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«Ми зважили всі шляхи фінансової підтримки на тлі погіршення гуманітарної ситуації, перед фактом фінансових потреб в період війни та для повоєнного відновлення країни і, головним чином, для того, щоб захищати себе. Ми погодилися надати (Україні – ред.) додаткові 500 мільйонів євро з Європейського Фонду Миру для постачання зброї. Ми розпочали з 500 мільйонів євро і зараз вже досягли суми два мільярди. Це лише верхівка айсберга, тому що дуже багато роблять самі країни-члени, не питаючи про фінансову компенсацію. Це набагато більше за ці два мільярди», - сказав Боррель.

Європейський Фонд Миру не входить до бюджету ЄС, він формується коштом внесків від країн-членів та призначений для фінансування безпекових операцій Євросоюзу.

Високий представник ЄС зауважив, що сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка була присвячена ситуації в Україні, відбулася за участю міністрів закордонних справ України й Канади. В ході засідання європейські урядовці запевнили Дмитра Кулебу в підтримці та у намірі продовжувати допомогу Україні у її боротьбі проти російської агресії.

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Нагадаємо, що у Брюсселі проходило засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Європейські урядовці отримали від нього інформацію про розвиток подій в Україні та її боротьбу проти російської агресії. Міністри обговорили шляхи продовження економічної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки України, а також питання щодо застосування шостого пакета санкцій проти Росії та європейську перспективу України.

Варто зазначати, що Європейський Союз не може запровадити шостий санкційний пакет проти РФ, оскільки декілька країн - проти, зокрема Угорщина. Будапешт готовий розблокувати шостий пакет санкцій ЄС лише тоді, коли Єврокомісія виплатить інвестиційний пакет у розмірі 15-18 млрд євро.

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