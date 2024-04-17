Боррель пояснив, чому США не збиватимуть російські ракети над Україною

Країни-члени ЄС послідовно працюють над тим, щоб збільшити обсяги постачання Україні військової допомоги, зокрема, засобів протиповітряної оборони, але порівнювати зусилля Ізраїлю та його партнерів у відбитті повітряної атаки з боку Ірану із ситуацією в Україні було б некоректно, оскільки між ними існують суттєві відмінності.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайної Ради міністрів закордонних справ, що була присвячена реагуванню на масовану атаку Ірану проти Ізраїлю, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«На місті президента Зеленського, очевидно, у цій ситуації я б прагнув підкреслити, що Україну також бомбардують, і що лише кілька днів тому Росія зруйнувала важливу електричну станцію, що забезпечує Київ. Україна була нездатною запобігти цьому внаслідок нестачі боєприпасів для ППО. Всі міністри наразі шукають шляхи для посилення спроможностей повітряної оборони України. В понеділок, коли зустрінуться міністри оборони, сподіваюся, ми зможемо взяти на себе дуже конкретні зобов’язання у цьому напрямку», - сказав Жозеп Боррель.

Він зауважив. що ситуація в Україні та ситуація в Ізраїлі мають суттєві відмінності, та не можуть порівнюватися. Зокрема, Ізраїль має протиповітряну систему, яка захищає його повітряний простір, на зведення якої витрачені багато років, і яка має високу ціну.

«Навіть, якби у нас були наявні гроші, ми б не могли встановити таку систему (в Україні – ред.) протягом ночі. По-друге, іранська атака була відбита за допомогою ракет з авіабаз, які належать Франції, Сполученим Штатам та Йорданії, - вони також захищали власні авіабази. Цього не відбувається в Україні. Там немає авіабаз, які належать США, Великій Британії або Йорданії, їх не має й у будь-якому іншому місці, де російські ракети могли б долітати. Тож ці дві ситуації не можна порівнювати, тому що ці ситуації є різними», - зазначив високий представник ЄС.

При цьому він зазначив, що ЄС, без жодного сумніву, має продовжувати зусилля із нарощування спроможностей України у протиповітряному захисті, і особливо напружено працює для досягнення цієї мети протягом кількох минулих тижнів.

Раніше дипломат Володимир Огризко пояснив, чому Захід допомагає Ізраїлю збивати ракети з Ірану і не допомагає Україні.

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