Боррель пояснив, як відповісти на ракетні обстріли України

Україна повинна отримати на озброєння далекобійні ракети, а також посилювати свою власну міць у відповідь на зухвалий російські атаки по цивільній інфраструктурі.

Про це у себе в X написав голова дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Він розповів, що провів телефонну розмову з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Політики "розділили все більше занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру".

"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет", - написав Боррель.

Крім того, Боррель та Сікорський обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій проти РФ, через те, що "значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до Росії".

Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що РФ буде нести відповідальність за свої воєнні злочини в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини закликала передати Україні зброю.

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