Боррель рішуче засудив обстріл окупантами Станиці Луганської

Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури є повністю неприйнятним.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель рішуче засудив обстріл з окупованої території ОРДЛО обстрілу Станиці Луганської.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС, - пише Укрінформ.

"Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садку в Станиці Луганській. Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури є повністю неприйнятним та є очевидним порушенням режиму припинення вогню та Мінських угод. Європейський Союз закликає негайно завершити тяглу ескалацію насильства та вітає Україну за стриманість, яку вона продовжує виявляти", - йдеться у документі.

Європейський Союз залишається єдиним у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейський Союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає забезпечити її безперешкодний доступ на всю територію України, відповідно до мандату місії", - наголосив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики влаштували кілька десятків обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій.

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