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Боррель: "Росія – бензоколонка з атомною бомбою та економічний карлик"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Боррель: "Росія – бензоколонка з атомною бомбою та економічний карлик"

Жозеп Боррель. / Фото: Associated Press

Жозеп Боррель наголосив, що диктатор Путін жертвує армією РФ та росіянами заради особистого виживання.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Росія не може досягти успіху у війні проти України, а її економіка – слабка і більше нагадує "бензоколонку, у власника якої є атомна бомба".   

Про це Боррель сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Pais.

За його словами, Володимир Путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення до України, "майже в усьому помилявся" – зокрема в здатності контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир", - сказав Боррель.

Жозеп Боррель також наголосив, що Росія не має такої ваги у світі, як Китай.

"Перш за все, Китай – це не Росія. Китай – реальний геополітичний актор, тоді як Росія – економічний карлик", - резюмував очільник дипломатії ЄС.

Нагадаємо, політтехнолог назвав три потенційних кандидати, які можуть замінити Путіна на посаді президента РФ.

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Дата публікації
Перегляди
841
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