Боррель розкритикував візит Орбана до Москви: прем'єр Угорщини назвав це "брюссельською маячнею"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан бурхливо відреагував на заяву очільника євродипломатії Жозепа Борреля про те, що його візит до РФ - це тільки двосторонні відносини між Будапештом та Москвою, в поїздці він не представляє Євросоюз

Про це він написав у Мережі Х.

Орбан обурився такій заяві Борреля і назвав його слова "брюссельською демократичною маячнею".

"Це і є брюссельська бюрократична маячня, яка не дала результатів у пошуку шляху до миру в російсько-українській війні. Якщо ми хочемо покласти край війні, нам потрібен політичний підхід, а не бюрократичний", – написав угорський прем'єр.

Заява Борреля

Прем'єр Угорщини 6 липня приїхав до Москви, де зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Боррель заявив, що очільник угорського уряду не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви.

"Позиція Євросоюзу щодо загарбницької війни Росії проти України викладена в багатьох висновках Європейської Ради. Відповідно така позиція виключає офіційні контакти між Європейським Союзом та президентом Путіним. Таким чином Прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", – заявив дипломат.

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