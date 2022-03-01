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Боррель: "Саме зараз народжується геополітична Європа, вона мусить взяти на себе відповідальність"

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Боррель: "Саме зараз народжується геополітична Європа, вона мусить взяти на себе відповідальність"

Associated Press

За його словами, початок Другої світової війни нагадує про трагедію, яку світ бачить сьогодні в Європі.

Зараз нарождується геополітична Європа. Європа мусить взяти на себе відповідальність. Потрібно розуміти, що вперше після Другої світової війни світ бачить, як одна країна нападає на іншу.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 1 березня  на засіданні Європарламенту.

"Я спробую поділитися з вами моїми думками про значення тих подій, які ми бачимо і ті уроки, які ми можемо винести з цих подій. Особливо це стосується нашої спільної політики безпеки і оборони. Ця політик залишається міжурядовою політикою. Політикою, яка не може бути реалізованою без співпраці зокрема комісій", - зазначив він. 

За словами Борреля, зараз народжується геополітична Європа.

"Ми спостерігаємо дійсно народження геополітичної Європи. Ми мусимо розуміти виклики, які ми бачимо. Європа мусить взяти на себе відповідальність. Ми мусимо розуміти, що вперше після Другої світової війни ми бачимо, як одна країна нападає на іншу. Це країна, яка має ядерну зброю і залякує нею інших. Я згадую історичні аналогії, згадую початок Другої світової війни. Це нагадує мені про трагедію, яку ми бачимо сьогодні в Європі", - резюмував він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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