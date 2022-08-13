Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС: деталі

Дата публікації
Перегляди
310
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС: деталі

Фото: Associated Press

Очільник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС і закликає МАГАТЕ відвідати станцію.

Про це він повідомив у сервісі мікроблогів Twitter: 

“Запорізький об’єкт не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції. Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ його відвідати”, - написав Боррель.

До того ж він вважає, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над об’єктом законному суверенному власнику, тобто Україні.

Читайте також:

На Радбезі ООН Росію звинуватили в ядерному терорі на Запорізькій АЕС / Олександр Леонов - ТСН

На Радбезі ООН Росію звинуватили в ядерному терорі на Запорізькій АЕС / Олександр Леонов - ТСН

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
310
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація