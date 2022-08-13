Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС: деталі

Очільник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС і закликає МАГАТЕ відвідати станцію.

Про це він повідомив у сервісі мікроблогів Twitter:

“Запорізький об’єкт не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції. Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ його відвідати”, - написав Боррель.

До того ж він вважає, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над об’єктом законному суверенному власнику, тобто Україні.

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