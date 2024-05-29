Боррель закликав країни ЄС розблокувати фінанси, призначені для військової допомоги Україні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель знову закликав уряди країн-членів розблокувати фінансові ресурси, призначені для військової допомоги Україні, і які не можуть бути використані за відсутності консенсусу між країнами-членами.

Про це сам Жозеп Боррель розповів під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (на рівні міністрів оборони), - пише Укрінформ.

«На цей момент ми маємо сім правових актів, які мають бути ухвалені, щоб мобілізувати €6,6 мільярда. Це не було можливим зробити вже доволі тривалий час, тому що немає погодження за необхідним консенсусом. Нам потрібна одноголосність, якої немає вже протягом місяців. Я вчора говорив про це на Раді міністрів із закордонних справ, і ми зробили це сьогодні знову. Є €6,6 мільярда, які чекають на застосування, а всі інструменти, що необхідні для цього, все ще чекають на ухвалення», - сказав Боррель.

Він зауважив, що ця ситуація є особливо гострою, з огляду на те, що український фонд допомоги місткістю у €5 мільярдів, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений на вищому рівні серед лідерів ЄС, на рівні Європейської Ради.

«Це більше ніж теоретична дискусія. Будь-які затримки у військовій підтримці мають реальні наслідки, і ці наслідки вимірюються людськими життями та пошкодженою цивільною інфраструктурою, як і пастками на полі бою в Україні. Це особливо важливо, тому що ми зараз підходимо до використання надзвичайних надходжень від заморожених (російських) активів, дебати щодо чого відбудуться на рівні Coreper (Комітет постійних представників ЄС - ред.) цього тижня», - наголосив високий представник ЄС.

Жозеп Боррель нагадав, що 90% цих надходжень від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду миру, для подальшого прямого постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання. Тож, за словами Високого представника ЄС, країни-члени мають докласти всіх зусиль, аби уникнути будь-якого блокування й цих фінансових ресурсів у сумі близько €3 мільярдів на рік.

Нагадаємо, раніше головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував так званий мирний план Китаю. Він заявив, що це лише набір бажаних міркувань і думок. Наразі єдиним мирним планом залишається пропозиція України, однак Москва її не прийме.

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