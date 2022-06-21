Боррель запевнив, що перспектива членства України, Молдови і Грузії є потужним сигналом сили ЄС

Він має сягати через наші кордони як свідчення сили і єдності, а також підтримки для цих трьох країн, особливо для однієї з них, яка зазнала агресії з боку Росії

Європейська Рада, яка розгляне висновки щодо заявок України, Молдови і Грузії на вступ до ЄС, своїм рішенням має надіслати всьому світові потужний сигнал сили та єдності Євросоюзу.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«Одним з питань, над яким працювала Рада ЄС, був висновок Єврокомісії щодо заявок на членство України, Молдови і Грузії. Ви знаєте, що наприкінці тижня Європейська рада має надіслати сигнал і розпочати підготовку до європейської інтеграції цих трьох країн. Це потужний сигнал, який має бути почутий не лише в Україні, у Молдові або у Грузії. Він має сягати через наші кордони як свідчення нашої сили і єдності, а також підтримки для цих трьох країн, особливо для однієї з них, яка зазнала агресії з боку Росії», - сказав Боррель.

Міністри підтвердили готовність допомагати Україні у всіх вимірах - військовому, санкційному, дипломатичному.

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), яка підтримує людей в таких країнах, як Ефіопія, Ємен та Афганістан, отримує 40% пшениці з України.

На початку цього року ціни на основні продукти харчування у світі досягли історичних максимумів. Багато хто сподівався, що врожаї з України допоможуть компенсувати глобальний дефіцит. Але вторгнення Росії завадило цьому. Міністерство сільського господарства України повідомляє, що зараз в країні застрягли 20 мільйонів тонн зерна.

До війни 90% українського експорту йшло через порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті. Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

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