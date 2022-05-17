Боррель запевнив, що ЄС допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду

Міністри закордонних справ G7 разом обговорили заходи зі зменшення негативного впливу дій Росії на світову економіку.

Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«Міністри розглянули підтримку економіки України шляхом лібералізації торгівлі та спрощення транспортного сполучення. Є план дій щодо запровадження так званих зелених коридорів для України. Ми маємо допомогти Україні продовжувати виробництво та експорт зерна. Сховища України наразі заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності для прийняття наступного врожаю. Тож ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно потягами, через «коридори солідарності», - сказав Боррель.

Росія намагається змістити акценти та перекласти свою відповідальність на жертву агресії - Україну, а також на Захід, який застосував санкції у відповідь на російське вторгнення.

«Насправді ця криза є наслідком війни, коли Росія бомбить українські поля, руйнує, спалює, розкрадає сховища. Коли російські військові кораблі блокують чорноморські торговельні шляхи та українські порти, коли Росія не дозволяє вивезення української пшениці на експорт - це має, звісно, негативний вплив на життя людей в Африці або в Азії, і вони хочуть отримати відповіді. Але їм шкодять не наші санкції, а наслідки війни, яку Росія розв'язала проти України», - наголосив високий представник ЄС.

Міністри закордонних справ G7 разом обговорили заходи зі зменшення негативного впливу дій Росії на світову економіку. Водночас доставлення продуктів у треті країни залишається великим викликом для світу, і для її вирішення потрібне долучення членів G20.

«Сподіваюся, наступного тижня, під час зустрічі G20, спільної з Африканським Союзом, яку скликають США у Вашингтоні, питання щодо продовольчої безпеки та цін на енергетику буде стояти високо у порядку денному», - резюмував Боррель.

Нагадаємо, що Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка б реагувала на світові виклики на ринку.

Читайте також:

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України (жестовою мовою)