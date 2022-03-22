Боррель запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну та ізолюватиме Росію санкціями

Боррель запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну та ізолюватиме Росію санкціями

Вторгнення Росії в Україну було в центрі уваги зустрічі міністрів закордонних справ.

Міністри закордонних справ країн - членів ЄС виявили повну єдність у всебічній підтримці України та нарощуванні тиску та ізоляції Росії як країни-агресора.

Про це сказав Високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

«Вторгнення Росії в Україну було в центрі уваги зустрічі міністрів закордонних справ. Міністри провели аналіз цієї ситуації. Хоча сьогодні не приймалося конкретних рішень, але ми оцінили, де ми знаходимося, що відбувається, і що ми можемо зробити протягом наступних днів. Висновки є дуже чіткими – всі країни-члени залишаються єдиними у підтримці України, у дипломатичному вимірі та на міжнародній арені», - сказав Боррель.

Країни Євросоюзу будуть продовжувати підтримувати Україну економічно, фінансово, шляхом надання гуманітарної допомоги, шляхом підтримки її Збройних сил.

"Я радий оголосити, що ми досягли політичної згоди навколо виділення Україні додаткових 500 мільйонів євро в рамках Європейського Фонду миру", - додав Високий представник ЄС.

Також читайте Європейські міністри ухвалили стратегічний компас ЄС: про що йдеться у документі

ЄС буде продовжувати ізолювати Росію на міжнародній арені, викривати військові злочини та кричущі порушення міжнародного гуманітарного права РФ в Україні.

«За нашою оцінкою, те, що відбувається в Україні, є масованим військовим злочином, який здійснюється російськими військами проти народу України. І це не залишиться без відповіді. Саме тому, ми привітали запит Єврокомісії про початок розслідування в рамках Ради ООН з прав людини. Ми вітаємо розслідування на рівні прокурора Міжнародного кримінального суду, і нагадуємо про постанову Міжнародного суду, яка вимагає від Росії зупинити вторгнення в Україну», - підкреслив Високий представник ЄС.

Важливо:

Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти Москви (жестовою мовою)