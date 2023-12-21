Боррель заявив про небезпеку для ЄС і закликав мобілізуватися: деталі

Перемога Путіна в Україні може спричинити значні втрати для Євросоюзу.
Верховний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель закликав мобілізуватися для допомоги Україні у війні з агресоркою Росією, аби не дозволити Москві перемогти.
Про це він повідомив під час заходу The Grand Continent Summit, пише Europa press.
За його словами, якщо диктатор РФ Володимир Путін виграє у війні проти України, то Європейський Союз "зазнає значної шкоди".
"Якщо ми найближчим часом не змінимо курс і не мобілізуємо всі можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні і не зможемо зупинити трагедію в Секторі Гази, наш проєкт зазнає значної шкоди", - наголосив Боррель.
Глава європейської дипломатії наголошує, що питання не в тому, чи зможе Кремль перемогти на полі бою, а в тому, що робить Європа, аби не дати РФ виграти цю війну.
"У найближчій перспективі питання полягає не в тому, чи зможе Росія здобути перемогу над Україною на передовій, а в тому, що Європа робить, щоб не дати Росії виграти війну", - наголосив Боррель.
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