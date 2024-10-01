Боррель заявив, що в ЄС немає єдності щодо підтримки України: кого він звинуватив

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, висловив глибоке занепокоєння щодо відсутності єдності в Європейському Союзі стосовно підтримки України.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував, найімовірніше, Угорщину за те, що через неї "немає єдності" у Євросоюзі.

Про це він заявив коментуючи обговорення війни в Україні в Радбезі ООН 24 вересня, пише DW.

"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки України, оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", – сказав Боррель.

Він прямо не заявив, яку країну мав на увазі, однак не так давно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт доєднається до ініціативи "Друзі миру", яку організовують Китай та Бразилія для врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна також підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні. Однак Швейцарія не є членом ЄС.

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