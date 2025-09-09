Реклама

Про це повідомляє Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI).

В Лондоні за підтримки NAUDI триває “Саміт Свободи” – захід, присвячений зміцненню демократичних союзів у сфері безпеки, оборони та технологій. Під час виступу Борис Джонсон засудив російські атаки на цивільних та наголосив, що стратегічно Росія вже програла війну. "Народ України не піддасться терору, українці ніколи не здадуться, і Путін ніколи не підкорить Україну”, — заявив Джонсон. Джонсон зазначив, що Путін продовжує війну не через віру у перемогу, а задля власного політичного виживання. Колишній прем'єр закликав союзників не шукати компромісів із Кремлем.

“Єдина мова, яку він розуміє, — це сила. Ви не зміните його розрахунки ні червоними доріжками, ні поступками. І неможливо домовитися про територію з крокодилом, який стискає вашу шию кігтями”, — наголосив Борис Джонсон. Політик переконаний, що зупинити війну можна лише завдяки силі та рішучим діям Заходу. Джонсон наголосив на необхідності розширення вторинних санкцій і закликав розморозити близько 300 млрд доларів російських активів і передати їх Україні як репарації.

“Це абсолютно легально. Якщо українці використають ці кошти для створення чи купівлі зброї — тим краще".