Борис Джонсон сказав, що Путін має усвідомити це, щоб війна закінчилася

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / © Associated Press

Війна в Україні триватиме доти, доки президент Росії Володимир Путін не усвідомить, що Україна ніколи не повернеться до складу Росії.

Про це розповів колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

«Україна більше ніколи не буде частиною Російської імперії, і доки це не проясниться в голові у Путіна, він продовжуватиме. „І треба вбити Путіну в голову, що він не виграє війну. Довгострокове майбутнє України — це вільна країна, а це означає, що ми постійно говоримо про гарантії безпеки та „коаліцію охочих“», — сказав він.

Борис Джонсон закликав європейські країни не чекати та активно підтримувати Україну вже зараз, наголошуючи, що їм необов’язково брати участь у боях на фронті. Допомога може полягати в логістиці, навчанні та тиловій підтримці. Він підкреслив, що українці — герої та найкращі захисники своєї країни.

«Але Київ, Львів — достатньо безпечні міста. Французи, німці, австралійці, канадці — багато країн, які підтримують Україну, могли б приїхати та допомогти з логістикою, навчанням, заміщенням тилових функцій. Це й покаже Путіну головне, що він повинен зрозуміти. Україна більше ніколи не буде частиною Російської імперії. Це в минулому. Доки це не проясниться у нього в голові, він продовжуватиме. Тобто потрібно набагато більше тиску», — розповів експрем’єр.

