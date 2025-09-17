ТСН у соціальних мережах

Борис Джонсон сказав, що Путін має усвідомити це, щоб війна закінчилася

Експрем’єр закликав країни Європи та союзників активно підтримувати Київ без прямої участі у фронтових боях.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / © Associated Press

Війна в Україні триватиме доти, доки президент Росії Володимир Путін не усвідомить, що Україна ніколи не повернеться до складу Росії.

Про це розповів колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

«Україна більше ніколи не буде частиною Російської імперії, і доки це не проясниться в голові у Путіна, він продовжуватиме. „І треба вбити Путіну в голову, що він не виграє війну. Довгострокове майбутнє України — це вільна країна, а це означає, що ми постійно говоримо про гарантії безпеки та „коаліцію охочих“», — сказав він.

Борис Джонсон закликав європейські країни не чекати та активно підтримувати Україну вже зараз, наголошуючи, що їм необов’язково брати участь у боях на фронті. Допомога може полягати в логістиці, навчанні та тиловій підтримці. Він підкреслив, що українці — герої та найкращі захисники своєї країни.

«Але Київ, Львів — достатньо безпечні міста. Французи, німці, австралійці, канадці — багато країн, які підтримують Україну, могли б приїхати та допомогти з логістикою, навчанням, заміщенням тилових функцій. Це й покаже Путіну головне, що він повинен зрозуміти. Україна більше ніколи не буде частиною Російської імперії. Це в минулому. Доки це не проясниться у нього в голові, він продовжуватиме. Тобто потрібно набагато більше тиску», — розповів експрем’єр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії закликав Захід до жорсткіших санкцій і передавання Україні заморожених активів РФ.

