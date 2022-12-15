Боїться "бавовни": Данілов пояснив, чому Путін скасував традиційну щорічну пресконференцію

Путін опиниться у поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус, як "бавовна", сказав Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що очільник Кремля Володимир Путін скасував велику щорічну прескоференцію, бо боїться "бавовни", яка може прилетіти під час виступу.

Таку думку секретар РНБО висловив в ефірі телемарафону.

"Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась "бавовна" або щось бабахне. Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом", – сказав він.

На думку посадовця, Путін опиниться у поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус, як "бавовна". Він додав, що Путін перебуває "у загнаному кутку, як щур", тому буде чинити опір.

Путін скасував щорічну пресконференцію перед Новим роком

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін відмовився від щорічної пресконференції за підсумками року та послання до Державної Думи. Про це 12 грудня повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У британській розвідці вважають, що глава Кремля міг піти на такий крок через побоювання, що доведеться відповідати на запитання щодо розпочатої ним війни в Україні.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Путін скасував пресконференції та послання до ДержаДуми, бо "не має що сказати".

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