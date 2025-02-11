Кличко назвав терміни закінчення війни в Україні і спрогнозував "важкі часи"

Політичні та економічні проблеми після завершення війни можуть призвести до загострення суспільних суперечок.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на Форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", передають Новини.LIVE.

За його словами, бойові дії можуть завершитися через місяць-два, але на умовах, які важко назвати позитивними, що буде болісно для кожного українця.

"Ми можемо моделювати закінчення бойових дій, сподіваємось, це відбудеться через місяць або два, але не зрозуміло, на яких умовах. Я впевнений, що це буде важко назвати позитивним компромісом, і він може бути дуже болючим для кожного українця. Ми всі це розуміємо, враховуючи багато факторів", - підкреслив Кличко.

За його словами, утримувати армію дорого, після війни виникне проблема з резервістами та працевлаштуванням. Вибори можуть викликати конфлікти та болючий компроміс для суспільства.

"Мати армію – це не дешеве задоволення, зараз майже мільйон людей у складі. Тримати армію після завершення бойових дій – це ще більша проблема. Як мінімум, третина повинна бути в резерві, ці люди потребують платні і швидкого повернення на роботу. І в цей час починаються виборчі питання. Я боюсь, що буде боротьба на знищення в суспільстві, і так званий компроміс може бути сприйнятий болісно. Якщо щось буде, ми розуміємо, що це принесе біль кожному з нас", - сказав він.

Він вважає, що вибори можуть спричинити конфлікти та громадянське протистояння через використання одних і тих самих лозунгів політичними силами, що веде до депресивних настроїв у суспільстві.

"А на тлі виборів із тими ж самими лозунгами всі політичні сили намагаються отримати вигоду, враховуючи багато факторів. Я дуже боюсь, щоб не виникли заворушення в цьому напрямку і не сталося громадянського протистояння, адже ми бачимо по історії різних країн, після військових дій можуть бути такі депресивні настрої, які вже призводили до подібних ситуацій", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що Путін може використати мирні домовленості до 9 травня як пропагандистський трюк. Він зазначив, що переговори про завершення війни можуть бути приурочені до цієї дати, оскільки для Путіна це буде можливість представити припинення вогню як свою "перемогу".

Читайте також: