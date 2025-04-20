Бойові дії тривають, російські удари продовжуються — Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Курщина та Білгородська область — на цю територію великодні заяви російського диктатора Володимира Путіна не розповсюдились.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у повідомленні у соцмережах.

Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше.

Реклама

“Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші — на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії”, — сказав Зеленський.

“Очікую оновлення інформації з фронту в доповідях на 00:00. Найголовніше — зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування — у Росії”, — заявив глава української держави.

Нагадаємо, військовий аналітик і колишній британський полковник Річард Кемп сказав, навіщо насправді Путіну перемир’я. Щирість кремлівського диктатора є дуже сумнівною, скоріш за все за «великоднім перемир’ям» є приховані цілі.