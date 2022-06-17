"Бойові дії – завжди трагедія, але це вимушені дії": Путін спробував виправдати свою війну проти України

"Бойові дії – завжди трагедія, але це вимушені дії": Путін спробував виправдати свою війну проти України

Президент Росії Володимир Путін вкотре спробував виправдати якось своє нічим не спровоковане вторгнення до України та заявив, що розв’язана ним війна є "вимушеними діями".

Окрім того, говорячи про "цивілізаційний вибір" України, очільник Кремля вирішив не стримуватися і перейшов на жаргонну лексику.

Свої заяви російський диктатор зробив на Петербурзькому економічному форумі 17 червня.

"Послухайте, бойові дії – це завжди трагедія. Але просто це вимушені дії з нашого боку, неминуче вимушені – ось у чому вся річ. Нас просто підтягнули до цієї межі", – сказав президент РФ.

"Я змушений нагадати, як все складалося. Послухайте, які б не були прозахідні уряди в Україні, ми зі всіма нормально працювали. От Ющенко був, Тимошенко. Вони ж абсолютно були прозахідно орієнтовані. Той самий так званий цивілізаційний вибір. Який там, вибачте за моветон, нафіг цивілізаційний вибір? Грошей натирили в українського народу, сховали в банках і хочуть їх захистити", – емоційно заявив Путін.

Нагадаємо, на цьому ж форумі очільник Кремля заявляв, що вторгнення до України – це рішення "суверенної країни, в якої є безумовне право, засноване на статуті ООН".

Зауважимо, що за останніми даними ООН, від російського вторгнення до України загинули та зазнали поранень понад 10 тис. цивільних. Серед загиблих понад 280 – діти.

Окрім того, російські окупанти пострійно обстрілюють з різного озброєння мирні міста і села, знищуючи інфраструктуру та помешкання цивільних, які не мають жодного стосунку до війська. Про це, зокрема, свідчать останні дані Генштабу ЗСУ.

До Зеленського, який в майці і кросівках за 50$, їде весь світ, а до Путіна тільки Талібан

Читайте також: