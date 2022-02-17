Бойовики планують провокації та евакуацію населення на окупованому Донбасі – головнокомандувач ЗСУ

Українська сторона не планує наступальних військових дій.

На окупованій території Донбасу у зв’язку із можливим загостренням та влаштуванням провокацій бойовики планують евакуацію місцевого населення в деяких населених пунктах, зокрема в Донецьку.

Про це йдеться в офіційній заяві головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з посиланням на інформацію, що надходить з окупованої частини Донецької області.

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"Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій", - ідеться в заяві.

Протягом четверга, 17 лютого від початку доби до 19:00, з боку російських окупаційних військ було зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню. У 38 випадках вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України. Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню", - зазначив Залужний.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого.

Яка ситуація на межі розмежування в Луганській та Донецькій області

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