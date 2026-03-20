"Божевільні": Орбан накинувся на колег з ЄС після саміту і знову заступився за РФ

Орбан і Макрон / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував позицію Європейського Союзу щодо відмови від постачання російської нафти, назвавши її «божевільною».

Про це пише «Європейська правда».

На його думку, без енергоресурсів із РФ нинішня економічна ситуація в ЄС може стати критичною, і континент просто не зможе вижити. Цю заяву Орбан зробив після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, який відбувся 19 березня, під час якого однією з головних тем обговорення стала угорська позиція щодо кредитної допомоги Україні та блокування постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».

За словами Орбана, зараз світ стикається з глобальним дефіцитом нафти, і саме тому Європа потребує стабільного постачання енергоносіїв із Росії.

«Стратегія європейських країн у цьому питанні виглядає абсолютно безглуздою. Ми потребуємо російської нафти, і без неї Європі буде складно впоратися з енергетичною кризою», — підкреслив він.

Крім того, угорський лідер звинуватив Брюссель у спробах вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Угорщині напередодні парламентських виборів, призначених на 12 квітня.

Орбан стверджує, що європейські політики, зокрема представники Європейської народної партії, прагнуть замінити чинний уряд на проукраїнський та проєвропейський кабінет, який буде активно підтримувати Україну фінансово та військово. Він також наголосив, що частина цих дій включає фінансування угорської опозиції, щоб забезпечити зміну уряду.

У ЄС зростає невдоволення Орбаном — останні новини

Погрози Віктора Орбана заблокувати на зустрічі в Брюсселі кредит у 90 млрд євро для України, незважаючи на його попередню згоду в грудні 2025-го, викликали обурення серед чиновників Євросоюзу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що блокування Орбаном кредиту для України на 90 млрд. євро є серйозним порушенням принципу лояльності країн-членів Європейського Союзу.

На закритому засіданні міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку цього тижня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль продемонстрував, наскільки мало терпіння у ЄС до Угорщини, попередивши, що обструкціонізм Будапешта більше неприпустимий.

Європейський Союз вже узгодив позику для України у розмірі 90 млрд євро і її більше не переглядатимуть. Орбану, який перешкоджав кредиту, дали зрозуміти, що він повинен дотримуватися рішень європейських лідерів.

Варто нагадати, що ще у середині грудня 2025 року лідери ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування її оборони від РФ. Проте Угорщина заблокувала цю ініціативу. Передумовою стало те, що Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу «Дружба».