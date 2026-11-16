«Бракує ключових гравців»: в одній з країн Європи розкритикували формат участі у мирних переговорах щодо України

Європа планує брати активну участь у переговорах / © Фото з відкритих джерел

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес розкритикував оголошений раніше склад європейської групи на майбутніх мирних переговорах. Він заявив, що жодних рішень щодо європейської безпеки, а також щодо Європи та України не ухвалюватимуть без участі Іспанії за столом переговорів.

Таку заяву він зробив після рішення сформувати переговорну команду за участю європейських інституцій, а також Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі (формат E5), пише El Diario.

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«У цій групі надто багато учасників. Може виникнути какофонія. Це не найефективніший спосіб роботи для Європи. Крім того, у ній бракує деяких ключових інституційних гравців», – сказав міністр.

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Європейські країни фактично залишалися осторонь переговорного процесу щодо врегулювання війни, а ключові домовленості обговорювалися без їхньої безпосередньої участі. Тепер Європа домовилася долучити до переговорів європейські інституції та п’ять провідних країн.

Альбарес також поставив під сумнів відсутність у складі переговорної команди представниці Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

«Вона є голосом Європи у зовнішній політиці. Безумовно, вона мала б бути серед учасників переговорів», – наголосив іспанський політик.

Європа долучиться до мирних переговорів — головне:

Європейський Союз та п’ять провідних європейських держав — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Польща — делегують своїх радників із національної безпеки для участі в майбутніх переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

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Після зустрічей у Дубліні лідери домовилися, що радники з питань національної безпеки від ЄС і п’яти країн братимуть участь у подальших обговореннях на технічному рівні. Водночас представників, які виступатимуть від імені Європи на переговорах найвищого політичного рівня, наразі не визначили.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа планує брати активну участь у мирному процесі між Україною та Росією у форматі «E5 + ЄС». Водночас європейські партнери мають намір забезпечити максимальну підтримку Києву та посилити тиск на Москву.

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