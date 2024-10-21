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Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії

Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії

Микола Стефанчук / Фото: Фото з відкритих джерел

Згідно із декларацією, Микола Стефанчук у 2023-му отримував заробітну плату з чотирьох місць роботи

Народний депутат з Хмельницького від партії "Слуга народу" Микола Стефанчук, молодший брат голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, подав декларацію про доходи за 2023 рік, передає "Останній бастіон".

У 2023-му родина Стефанчуків придбала чимало нерухомого майна, яке записане на дружину Оксану Музику-Стефанчук:

  • 4 земельні ділянки на Київщині,
  • два житлові будинки там же: 89,6 м² та 52,3 м².

Крім того, Оксана Музика-Стефанчук тепер є співвласницею двох квартир у Києві.

Згідно із декларацією, Микола Стефанчук у 2023-му отримував заробітну плату з чотирьох місць роботи: дві основних та ще дві за сумісництвом. Сумарно – 1 млн 469 тис. грн. Наприклад, в Управлінні апаратом Верховної Ради України він одержав 799 333 грн. А за свою працю в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка – 477 083 грн.

Також у нардепа вказана пенсія – 103 688 грн.

Раніше повідомлялося, що голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 49 прокурорів області.

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