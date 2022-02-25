Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Брат керівника Офісу президента Єрмака пішов до тероборони

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Брат керівника Офісу президента Єрмака пішов до тероборони

Андрій Єрмак/Facebook

Керівник Офісу президента подякував брату.

Брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака Денис Єрмак пішов добровольцем до територіальної оборони. 

Про це повідомив Андрій Єрмак. 

"Пішов добровольцем-снайпером до батальйону тероборони. Де ці всі великі патріоти? Всі ці любителі постів та лайків у Facebook? Що вони роблять зараз? Люблю тебе, брате. Пишаюсь тобою. Давай! Захищаємось. Тримаємось", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

На Майдані Незалежності у Києві спокійно і тихо

На Майдані Незалежності у Києві спокійно і тихо
Наступна публікація