Брат керівника Офісу президента Єрмака пішов до тероборони

Керівник Офісу президента подякував брату.

Брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака Денис Єрмак пішов добровольцем до територіальної оборони.

Про це повідомив Андрій Єрмак.

"Пішов добровольцем-снайпером до батальйону тероборони. Де ці всі великі патріоти? Всі ці любителі постів та лайків у Facebook? Що вони роблять зараз? Люблю тебе, брате. Пишаюсь тобою. Давай! Захищаємось. Тримаємось", - йдеться у повідомленні.