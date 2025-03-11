Брат Венса, який воював за Україну, розповів про намагання вплинути на родича

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – розповів, що намагався особисто попередити свого родича про те, що росіяни не є союзниками американців і ніколи ними не стануть, але все безрезультатно.

Про це Нейт Венс, який добровольцем захищав Україну на фронті, розповів у інтерв’ю CNN.

Брат віцепрезидента США висловив стурбованість тим, що нова американська адміністрація дозволяє Росії маніпулювати країною.

На думку Нейта Венса, його досвід в Україні дав йому унікальну перспективу, якої немає у більшості американців. Він вказав на культурні відмінності між українцями, американцями та росіянами і наголосив – якщо намагатися вести справи з Росією через американську призму, це повернеться бумерангом.

"Вони не думають так, як ми. Я кажу про їхню політичну верхівку. Я особисто не раз бачив, як вони стріляють у власних солдатів – і це не було поодиноким випадком. Це траплялося достатньо часто, щоб вважати це політикою, особливо якщо війська відступають. Тому ці люди, як політика, пожирають своїх. Вони без вагань знищать і американського президента, і віцепрезидента. Їм байдуже, що ми думаємо. Вони не наші союзники і ніколи ними не стануть. Принаймні, не в цьому поколінні", – висловився колишній доброволець.

Він сказав, що намагався особисто попередити свого двоюрідного брата, але безрезультатно. Нет Венс акцентував, що спроби нав’язати неповноцінний мир, який вигідний лише Росії, матимуть катастрофічні наслідки.

"Росія витратила останні три роки на зміцнення свого військово-промислового комплексу. Якщо зняти санкції, ми побачимо величезний приплив коштів до цього комплексу, і вони використають ці гроші для створення військової машини. Саме це вони й зроблять. Ідея імперіалістичної, агресивної, модернізованої Росії, яка засвоїла уроки сучасної війни, є проблемою для нашого майбутнього. Якщо Росія отримає значні поступки у перемир’ї, вона подасть це як свою перемогу", – розповів брат віцепрезидента США.

Він додав, що на цьому росіяни не зупиняться. Вони отримають можливість перегрупуватися, посилитися та модернізуватися, а потім повернуться.

"І коли вони повернуться, вони будуть ще більшою проблемою, ніж зараз. Нині Росія – у своєму найслабшому стані. Тільки-но почнеться перемир’я, вона одразу почне посилюватися і ставати сильнішою щодня. Тому те, як завершиться ця війна, має вирішальне значення", – наголосив Нейт Венс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нейт Венс воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі". Він назвав помилкою віру свого брата та президента США Дональда Трампа у те, що "вони можуть ласкаво говорити з Володимиром Путіним. Ми – корисні ідіоти Володимира Путіна".