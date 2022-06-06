"Брат живий і йому зробили операцію": Мустафа Найєм повідомив про стан пораненого на фронті брата

"Брат живий і йому зробили операцію": Мустафа Найєм повідомив про стан пораненого на фронті брата

Він отримав серйозну травму голови.

Колишній журналіст і нардеп, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті.

Про це він повідомив у Facebok.

"Брат живий і йому зробили операцію. Він отримав серйозну переломну травму голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепну гематому. Зараз його стан все ще серйозний, він на медикаментозному сну, на апараті вентиляції. Медики кажуть, що наступні кілька днів будуть вирішальними для його одужання", - йдеться у повідомленні.

"Дякуємо лікарям і всім хто допомагає і продовжує підтримувати", - додав він.

Нагадаємо, що відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). У 2022 році знову став до лав ЗС України.

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