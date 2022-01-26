Брата Олексія Навального оголосили в розшук у Росії

У базі даних зазначено, що розшук пов'язаний із кримінальною справою, але не уточнено, з якою саме.

Брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега оголосили в розшук у Росії.

Про це з посиланням на базу розшуку міністерства внутрішніх справ країни повідомляють російські "РИА Новости".

Своєю чергою адвокат Олега Навального Нікос Параскевов розповів, що його поява у розшуковій базі пов'язана з відсутністю за місцем проживання під час перевірки інспекцією. Інформації про те, чи не покинув Навальний Росію, адвокат наразі не має, пише російський "Інтерфакс".

24 січня стало відомо, що Федеральна служба виконання покарань подала до Мосміськсуду клопотання з проханням замінити умовний строк на реальний для Олега Навального у "санітарній справі" – у серпні 2021 року його визнали винним у підбурюванні до порушення санітарних норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Кримінального кодексу РФ) і призначили рік випробувального строку.

Нагадаємо:

Російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у в'язниці, внесли до списку терористів та екстремістів. Інформація про це з'явилася на сайті Росфінмоніторингу. Штаби Навального визнані в Росії екстремістськими організаціями.

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