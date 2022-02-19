"Брехня і цинізм": Зеленський відреагував на фейки про нібито приліт снарядів у Ростовську область

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Володимир Зеленський заявив, що українська армія не обстрілює тимчасово окуповані території Донбасу, а тим більше РФ, а те, що показують людям - це "брехня і цинізм".

Про це заявив президент України 19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції.

"Те, що показали, наприклад, вчора на тимчасово окупованих територіях показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім показали, що щось долетіло у Ростовську область, - це все провокація. Це все чиста брехня. Там немає ніяких людей загиблих, немає поранених. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють. Це не перший раз - починаючи від 2014 року. Що повертається зброя і стріляють на свою ж тимчасово окуповану територію. Я маю на увазі, стріляють", - заявив очільник України.

Трансляція виступу президента наживо