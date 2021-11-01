"Брехня, повторена тисячу разів": Китай різко відреагував на висновки американської розвідспільноти на походження коронавірусу

У Китаї вважають, що вивчення питання про походження вірусу є серйозною і складною науковою проблемою.

Інформація про походження коронавірусу, що міститься в розсекреченій доповіді американської розвідувальної спільноти, є неправдивою та ненауковою.

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише "Інтерфакс".

У ньому повідомлялося, що розвідспільнота США не дійшла єдиної думки, вона, як і раніше, вважає ймовірними дві гіпотези походження COVID-19 : зараження через тварину і пов'язаний з роботою лабораторією.

Також йдеться про те, що для остаточних висновків щодо походження коронавірусу необхідне сприяння Китаю.

"Однак у Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації та покладають відповідальність на інші країни, включаючи США", — наголошується в доповіді.

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У відповідь Ван Веньбінь заявив: "Брехня, повторена тисячу разів, все одно залишається брехнею. Незалежно від того, скільки разів цей звіт буде опубліковано або зі скількох версій він буде зібраний, це не змінить характеру докладних політичних та хибних звітів, які не мають наукової основи чи правдивості".

У Китаї вважають, що вивчення питання про походження вірусу є серйозною та складною науковою проблемою, і дослідження повинні і можуть проводитися лише вченими всього світу на основі співпраці

На думку дипломата, американська сторона "одержима політичними маніпуляціями", це може лише нашкодити глобальному науковому співробітництву в галузі боротьби з епідеміями та призвести до ще більших людських жертв.

Зараження коронавірусом COVID-19 вперше виявили в китайському місті Ухань у провінції Хубей наприкінці 2019 року, потім він почав розповсюджуватися по всьому світу. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

До початку квітня 2020 року ВООЗ повідомила, що кількість випадків зараження COVID-19 по всьому світу перевищила показник 1 млн. До середини жовтня 2021 року у світі було зареєстровано майже 240 млн випадків зараження інфекцією.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули до Китаю, щоб дослідити походження коронавірусу, заявили, що неможливо встановити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані. Водночас вони вважають, що навряд чи він поширився з китайської лабораторії.

У дослідженні вчених із Кембридзького, Гавайського університетів та Потсдамського інституту вивчення змін клімату вчені зафіксували зміни типу рослинності в китайській провінції, що створило середовище для поширення кажанів, які є носіями SARS-CoV-2.

Нагадаємо:

Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов із лабораторії Уханьського інституту вірусології (WIV).

Уханьського інституту вірусології (WIV). Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії та у своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був "надзвичайно низьким". У звіті йдеться, що "не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19 протягом тижнів/місяць до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робітників у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2".

Своєю чергою генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що "передчасно" виключатиме версію витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї.

Новини світу: Китай не дозволив ВООЗ провести аудит своїх лабораторій, зокрема й у місті Ухань

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