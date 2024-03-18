Брехня Трампа: політик розповів вигадану історію про "запис" свого дзвінка до Зеленського

Колишній президент США Дональд Трамп розповів у цілком вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів від Демократичної партії, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором у першому імпічменті Трампа.

Про це пише CNN.

Виступаючи на передвиборчому мітингу в Огайо, Трамп заявив, що дозволив демократам робити «все більш дикі» заяви про те, що він сказав Зеленському, «а потім ми оприлюднили запис». Трамп продовжував стверджувати, що коли представник Демократичної партії Ненсі Пелосі з Каліфорнії, яка тоді була спікером Палати представників, «почула» цей запис, вона була розлючена тим, що її обдурили попередні «неправдиві» описи розмови її союзників; він стверджував, що Пелосі сказала «своєму народу»: «У яке біса ви мене втягнули? Ви чуєте цей дзвінок? Він нічого з цього не робив!»

"Вони не знали, що телефонний дзвінок записаний. Це був хороший випадок запису телефонного дзвінка. І їх зафіксували, і вони попалися», - переконував Трамп.

Проте журналісти перевірили, що історія Трампа – повна вигадка. Жодний запис його розмови з Зеленським так і не був опублікований; а Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після того, як почула запис розмови, тому що вона ніколи не чула запис розмови. Насправді через майже п’ять років після дзвінка в липні 2019 року в США не існує запису розмови.

Білий дім Трампа фактично оприлюднив у вересні 2019 року приблизну письмову стенограму розмови, яка підтверджувала, а не суперечила основним твердженням урядового інформатора про те, що сказав Трамп. Прессекретар Пелосі Аарон Беннетт заявив, що історія Трампа є «нісенітницею без фактів».

Телефонні розмови президента з іноземними лідерами американська сторона зазвичай не записує. Натомість вони неточно закріплені в пам’яті в письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та офіційних осіб США, які підслуховують.

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Підполковник армії у відставці Олександр Віндман, який був одним з офіційних осіб, які слухали телефонну розмову Трампа з Зеленським, бувши на той час головним експертом по Україні в Раді національної безпеки Білого дому (і який пізніше став важливим свідком у справі про імпічмент запит), повідомив CNN у текстовому повідомленні в неділю, що «немає запису» дзвінка. «Він бреше», — сказав Віндман.

Нова історія Трампа повторює його брехливі заяви під час його президентства.

Нагадаємо, Дональд Трамп та угорський прем'єр-міністр Орбан провели зустріч та обговорили "закінченні війни" в Україні.

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