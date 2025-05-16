Бріджит Брінк розкрила деталі своєї відставки: до чого тут Трамп

Бріджит Брінк розкрила причину своєї відставки / © Associated Press

Реклама

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк пояснила причини своєї відставки. За її словами, рішення було пов’язане з тиском адміністрації Дональда Трампа, який спрямовувався на офіційний Київ, а не на країну-агресора — Російську Федерацію.

Про це вона написала у власній колонці у виданні Detroit Free Press.

«На жаль, від початку політика адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора Росію. Тому я більше не могла сумлінно дотримуватися політики адміністрації та вважала своїм обов’язком піти у відставку. Після майже трьох десятиліть служби нашій країні я пішла у відставку з посади посла в Україні», — написала Брінк.

Реклама

Як заявила колишня пані посол, від моменту початку повномасштабного вторгнення до України Росія вчиняла «чисте зло».

«Від 24 лютого 2022 року вона (йдеться про Росію — Ред.) зробила те, що можна охарактеризувати лише як чисте зло: вбила тисячі мирних жителів, включаючи 700 дітей, ракетами й безпілотниками, які влучали в їхні будинки та квартири посеред ночі. Вона скоїла понад 150000 воєнних злочинів, викрала 20000 дітей з їхніх сімей та змусила мільйони чоловіків, жінок і дітей тікати до Європи та інших країн», — написала колишня дипломатка.

Брінк зазначила, що за свою кар’єру, проведену в зонах конфліктів, ніколи не бачила такого систематичного та жахливого насильства від часів Другої світової війни в Європі.

Окрім того, вона заявила, що «мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, це умиротворення», яке призводить до ще більшої війни та страждань.

Реклама

«Я не можу стояти осторонь, коли до країни вдираються, демократію бомбардують, а дітей вбивають безкарно. Я вважаю, що єдиний спосіб захистити інтереси США — це відстоювати демократії та протистояти автократам», — зауважила Брінк.

Нагадаємо, Бріджит Брінк призначили на посаду посла США в Києві у травні 2022 року.

10 квітня 2025 року в Держдепі США повідомили, що Брінк йде у відставку з посади посла в Україні за власним бажанням.

Пізніше у ЗМІ назвали приховані причини цього несподіваного рішення.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.