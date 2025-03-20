Брифінг Зеленського перервав дзвінок від Макрона: розмова потрапила на відео

Дзвінок від Макрона змусив Зеленського перерватися на кілька секунд. Відео миттєво розлетілося Мережею.

Президенту України Володимиру Зеленському під час брифінгу з журналістами 19 березня зателефонував Емманюель Макрон і ця коротка розмова потрапила на відео.

Уривок відео опублікований у Мережі.

Спілкування Зеленського з журналістами ввечері 19 березня несподівано перервав телефонний дзвінок від Макрона. Український лідер підняв слухавку та ввічливо попросив французького колегу зачекати, пообіцявши перетелефонувати за 15-20 хвилин.

"Вибач, Емманюелю, але зараз у мене розмова з журналістами. Можна я повернуся через 15-20 хвилин, будь ласка? Чудово, дякую, бувай-бувай", – сказав Зеленський.

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Оскільки брифінг відбувався в режимі онлайн, цей момент потрапив на відео.

Після цього президент України продовжив відповідати на запитання журналістки.

Коли можливість поставити запитання отримав журналіст французького медіа France24, він попросив Зеленського підтвердити, що глава держави щойно розмовляв саме з Макроном.

"Так, я щойно говорив із президентом Емманюелем Макроном. Ми з ним дуже часто спілкуємося, раз на день у середньому, я б сказав. У нас дуже тісні відносини між нашими країнами, він сильно допомагає. Я йому за це вдячний", – відповів український президент.

Під час брифінгу Зеленському несподівано зателефонував Макрон

Нагадаємо, 19 березня Зеленський поспілкувався з журналістами і розповів про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, кроки для наближення миру, можливість повного припинення вогню, безпеку інфраструктури, розміщення іноземного контингенту, зусилля для повернення українських дітей, перемовини між США та Росією.