Британія допоможе Україні у створенні трибуналу для російських високопосадовців

Допомогу від британців очолять колишній прем'єр-міністр країни Гордон Браун та адвокат Філіп Сендс.

Велика Британія пропонує Україні юридичну підтримку для створення трибуналу щодо російських посадових осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили колишній прем'єр-міністр країни Гордон Браун та адвокат Філіп Сендс.

Зазначимо, що голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, воєнні злочини росіян в Україні не мають залишитись безкарними, тому Лондон ухвалив рішення прийняти запрошення Києва у створення відповідного міжнародного трибуналу.

Своєю чергою головний обвинувач на процесі над Слободаном Мілошевичем Джеффрі Найс заявив, що він твердо впевнений, що "все, що робиться з погляду відповідальності, має робитись українцями, в Україні, українською та російською мовами".

Він впевнений, що саме українці повинні керувати процесом, а міжнародні партнери можуть лише порадити, як все зробити краще. Він зазначив, що це допоможе Києву уникати міжнародного тиску, ухвалюючи те чи інше рішення.

Також читайте Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення відповідної резолюції Європарламенту.

Читайте також:

Трибунал для Путіна та Лукашенка: за що проголосував Європарламент