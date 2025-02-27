Британія готова відправити війська до України для забезпечення мирної угоди — Стармер

Велика Британія готова "поставити чоботи на землю та літаки в повітрі", щоб підтримати угоду щодо співпраці України з союзниками.

Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим. Сполучене Королівство готове поставити "чоботи на землю" та "літаки в повітрі", щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав", – каже Стармер.

За його словами, Британія збільшила витрати на оборону.

"Ви створили момент чудової можливості для досягнення історичної мирної угоди, угоди, яку, я думаю, відзначили б в Україні та в усьому світі. Це нагорода. Але ми повинні зробити це правильно. Ми маємо добитися миру. І це те, що ми повинні зробити зараз, тому що мир не може бути винагородою для агресора", - каже Стармер.

Британський прем'єр наголосив, що мир, вигідний Росії, може заохотити такі держави, як Іран. Тому справедливість має бути на боці жертви, а не загарбника.

Раніше Дональд Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України. Також він сказав, що довіряє Путінові.

Крім того, Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться "або скоро, або ніколи".

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