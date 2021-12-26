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Британія готує евакуацію своїх військових з України у разі вторгнення РФ — Daily Express

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Британія готує евакуацію своїх військових з України у разі вторгнення РФ — Daily Express

УНІАН

Британське командування не хоче допустити, аби їхні війська в Україні "опинилися у пастці".

У Лондоні розробили плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб вивести британських військових інструкторів з України у разі російського вторгнення.

Про це інформує британський таблоїд Daily Express.

У виданні пишуть, що рішення щодо формування стратегії виходу зроблено після того, як міністр оборони Бен Воллес заявив, що  війська Британії не будуть битися з російськими військами на українській землі.

Британське командування проведе аналіз ситуації, щоб гарантувати "безпечне виведення" британських інструкторів з України в разі можливого введення російських військ. Більшість британських військових дислокуються в Яворові (Львівська область), поблизу польського кордону. Це понад 100 інструкторів, що займаються навчанням українських сил.

Невелика команда штабних офіцерів у Києві, за даними видання, також відправиться на кордон, а британські моряки, які були в Одесі, відправилися додому на Різдво.

Наказ про евакуацію надійде від начальника британського Управління спільних операцій штабу генерал-полковника Чарлі Стрикленда. Його підлеглі "перебувають напоготові", і спостерігають за "атмосферою" та обстановкою. Стрикленд двічі на день отримуватиме відомості про ситуацію в Україні, яка склалася через стягування російських військ.

"Він буде уважно дивитися, щоб оцінити вплив будь-якого вторгнення на здатність вивести війська — він не може дозволити, щоб вони (британські військові — Ред.) опинилися там у пастці", — розповідає співрозмовник вилання.

Нагадаємо, що Росія стягнула до кордонів з Україною майже 52 батальйонно-тактичні групи.

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