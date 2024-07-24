Британія і Німеччина об'єднують зусилля в обороні через побоювання, що Трамп кине Україну — Politico

Через побоювань щодо можливих змін у зовнішній політиці США, Велика Британія та Німеччина, два найбільші європейські донори військової допомоги Україні, посилюють свою оборонну співпрацю.

Два найбільші європейські донори військової допомоги Україні — Німеччина та Велика Британія — посилюють співпрацю в оборонному пакті, оскільки зростають побоювання, що перемога Дональда Трампа на виборах у США може призвести до катастрофи для європейської безпеки.

Про це пише Politico.

Занепокоєння щодо того, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року, лише посилилося після того, як кандидат від Республіканської партії Трамп обрав Дж. Д. Венса своїм напарником. Венс неодноразово наголошував, що проти того, щоб США виписували те, що він назвав "бланковими чеками" Києву для відбиття російського вторгнення.

Британія є рішучим прихильником України, і Politico пише, що це продовжуватиметься за нового "лівоцентристського лейбористського уряду" під керівництвом прем’єр-міністра Кіра Стармера, який переміг на виборах цього місяця.

Новий лейбористський уряд країни має більше ентузіазму щодо поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його попередник-консерватор, і в середу, 24 липня, поспішив підписати угоду про співпрацю з Німеччиною.

У рамках туру по Європі, включаючи Францію, Польщу та Естонію протягом 48 годин цього тижня, британський міністр оборони Джон Гілі уклав угоду зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у міністерському комплексі Бендлерблок у Берліні.

Угода зобов'язує обидві сторони посилити промислову координацію і спільні операції, а також передбачає багато іншого.

"Ці візити надсилають чіткий сигнал, що європейська безпека буде першим зовнішньополітичним і оборонним пріоритетом цього уряду", - сказав Гілі у своїй заяві.

Міністр Гілі сказав, що новий пакт "започаткує глибокі, нові відносини в галузі оборони".

"Цілі, викладені у спільній декларації в середу ... включають зміцнення оборонної промисловості Великої Британії і Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протистояння новим викликам безпеці, таким як кіберпростір, і підтримку України", - йдеться в заяві міністерства оборони Великої Британії.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, Велика Британія та Німеччина є двома найбільшими європейськими країнами, що надають Україні військову допомогу, і країнами з найбільшими прямими витратами на оборону, які виділяють 74,9 млрд євро та 66,8 млрд євро відповідно у 2023 році.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підтримку України питанням історичної відповідальності для Німеччини.

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