Британія "кине виклик" США: Лондон готує нову допомогу Києву та санкції проти Москви - The Telegraph

Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями тисне на Київ.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер незабаром оголосить про новий пакет допомоги для України та санкцій проти РФ, на тлі намагання Вашингтона натиснути на Київ, щоб він заключив невигідний для себе мир з Москвою.

Про це йдеться у публікації видання The Telegraph.

Видання пише, що британський премʼєр 24 лютого, в день третьої річниці початку повномасштабного вторгнення, оголосить про "потрійний удар", який включатиме військову допомогу для України та санкції проти РФ.

"Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на швидкому припиненні конфлікту", - йдеться в публікації.

Журналісти пишуть, що таким чином британський премʼєр "кине виклик Трампу новою допомогою для України".

Також у статті вказується, що напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив Велику Британію у тому, що вона "нічого не робить для завершення війни".

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує для України великий пакет військової допомоги, в який увійде різне озброєння для фронту на суму близько 20 млрд євро.

Ми раніше інформували, що експерт розповів, що станеться, якщо США зупинять підтримку України.

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