Британія має бути готовою до війни з Росією — очільник штабу оборони Об'єднаного Королівства

Британія має бути готовою до війни з Росією — очільник штабу оборони Об'єднаного Королівства

Картер "дуже сподівається", що війни з Росією не буде, проте наголошує, що НАТО має бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій.

Начальник штабу оборони Великої Британії Нік Картер, який цього місяця йде з посади, заявив, що британські військові мають бути готові до війни з Росією через загострення ситуації у Східній Європі. Проте генерал Картер не вірить, що Володимир Путін дійсно хоче "гарячої війни" із Заходом.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами військового, Росія зараз становить більшу загрозу для Східної Європи, ніж вісім років тому, коли він тільки почав працювати на своїй посаді.

Картер "дуже сподівається", що війни з Росією не буде, проте наголошує, що НАТО має бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій.

"Росія, ймовірно, розглядає глобальний стратегічний контекст як безперервну боротьбу, в якій, думаю, застосовуватиме всі інструменти національної влади для досягнення своїх цілей. Але водночас росіяни не хочуть розв’язувати гарячу війну. Вони спробують досягти своєї мети у більш тонкі способи", — вважає начальник штабу оборони Великої Британії.

Коментуючи кризу на польсько-білоруському кордоні через наплив мігрантів Картер заявив, що таким чином Росія хочу відвернути увагу від своїх дій.

На запитання, чи може це перерости у війну, генерал відповів: "Я не знаю. Я думаю, що ми повинні бути насторожі та переконатися, що стримування є дієвим. Ми повинні переконатися, що в НАТО є повна єдність, і ми не допускаємо будь-яких прогалин у нашій колективній позиції".

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення.

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