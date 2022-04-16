Британія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українцям необхідні ресурси – Джонсон

Британія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українцям необхідні ресурси – Джонсон

Він переконаний, що на Україну чекає успіх, а на Путіна – провал.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив 16 квітня, що його держава "не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українцям необхідні ресурси" для захисту країни від російського вторгнення.

Про це Джонсон написав у Мережі після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з заявою з Даунінг-стріт, "прем’єр-міністр віддав шану хоробрості українських військових, які продовжують мужньо захищати свободу своєї країни".

Там також повідомили, що український лідер поінформував британського прем’єр-міністра про ситуацію в Маріуполі і Джонсон сказав, що вітає український опір у місті.

"Сторони обговорили необхідність довгострокового рішення щодо безпеки для України, і прем’єр-міністр заявив, що продовжуватиме тісно співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні захист її суверенітету в найближчі тижні та місяці", – йдеться в заяві на Даунінг-стріт.

"Прем’єр-міністр поінформував президента Зеленського про нові санкції з боку Великої Британії, які набули чинності минулого тижня, і сказав, що Велика Британія продовжить надавати Україні засоби для самооборони, включно з бронетехнікою в найближчі дні. Прем’єр-міністр сказав, що міжнародна підтримка України лише посилюється і що він залишається впевненим, що Україна досягне успіху, а Путін – провалу", – додали вповідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в розмові з журналістами Зеленський заявив, що риторика деяких країн щодо військової допомоги для держави змінилася в кращий бік, проте Україна все ще отримує мало зброї.

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