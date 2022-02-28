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Британія оголосила наступні санкції проти Росії: удар по банках, "Газпрому", експорту

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Британія оголосила наступні санкції проти Росії: удар по банках, "Газпрому", експорту

Associated Press

Держава також очолить зусилля щодо відсторонення РФ від Інтерполу.

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс оголосила, що ще три російські банки потраплять під санкції через вторгнення Росії до України.

Про це міністерка заявила у Палаті громад.

"Сьогодні я можу повідомити Палаті представників, що вноситиму два нові законопроєкти про санкції. Перший запроваджує набір нових повноважень щодо фінансового сектора Росії. Він включає повноваження забороняти російським банкам проводити платежі у фунтах стерлінгів", ­– заявила Трасс.

Британія також заморозить активи ще трьох російських банків ­– ВЕБ, "Совкомбанку" і банку "Открытие".

Російські гіганти, такі як "Газпром", більше не зможуть випускати боргові зобов'язання або акції в Лондоні.

Під заборону потрапить експорт з Британії до Росії в низці "критичних секторів". Це – високотехнологічне обладнання: мікроелектроніка, морське та навігаційне обладнання. Це послабить військово-промисловий потенціал Росії та стане гальмом для її економіки на довгі роки.

Трасс припустила, що війна Росії проти Україні "може тривати місяці й роки", та сказала, що Британія "готова понести економічні жертви", щоб підтримати Україну, і підтримуватиме санкції "скільки це буде потрібно". Міністерка додала, що вона "налаштована піти набагато, набагато далі" у застосуванні санкцій.

Британія також заявляє, що очолить зусилля щодо відсторонення Росії від Інтерполу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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