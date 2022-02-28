Британія оголосила наступні санкції проти Росії: удар по банках, "Газпрому", експорту

Держава також очолить зусилля щодо відсторонення РФ від Інтерполу.

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс оголосила, що ще три російські банки потраплять під санкції через вторгнення Росії до України.

Про це міністерка заявила у Палаті громад.

"Сьогодні я можу повідомити Палаті представників, що вноситиму два нові законопроєкти про санкції. Перший запроваджує набір нових повноважень щодо фінансового сектора Росії. Він включає повноваження забороняти російським банкам проводити платежі у фунтах стерлінгів", ­– заявила Трасс.

Британія також заморозить активи ще трьох російських банків ­– ВЕБ, "Совкомбанку" і банку "Открытие".

Російські гіганти, такі як "Газпром", більше не зможуть випускати боргові зобов'язання або акції в Лондоні.

Під заборону потрапить експорт з Британії до Росії в низці "критичних секторів". Це – високотехнологічне обладнання: мікроелектроніка, морське та навігаційне обладнання. Це послабить військово-промисловий потенціал Росії та стане гальмом для її економіки на довгі роки.

Трасс припустила, що війна Росії проти Україні "може тривати місяці й роки", та сказала, що Британія "готова понести економічні жертви", щоб підтримати Україну, і підтримуватиме санкції "скільки це буде потрібно". Міністерка додала, що вона "налаштована піти набагато, набагато далі" у застосуванні санкцій.

Британія також заявляє, що очолить зусилля щодо відсторонення Росії від Інтерполу.