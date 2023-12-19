Британія пообіцяла Україні посилення флоту та гарантії безпеки: готується 10-річна угода

Велика Британія та Україна найближчими тижням підпишуть 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море.

Велика Британія прагне підтримати Київ у боротьбі з Росією, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Про це пише The Telegraph.

Він також міститиме обіцянки післявоєнних "гарантій безпеки", які стримуватимуть Москву, якщо вона знову зважиться на напад, включно з посиленням поставок зброї та санкціями.

Військові лідери були вражені діями України в Чорному морі, коли вона змусила російський флот відійти зі свого традиційного опорного пункту в окупованому Крим.

Деяка зброя, якою Україна досягала цього успіху, зокрема ракети Brimstone, надійшла з Великобританії, яка все ще має один із найпотужніших у світі флотів.

Видання пише, що нова угода ґрунтуватиметься на нещодавньому оголошенні про те, що Велика Британія разом із Норвегією очолить "коаліцію морського потенціалу" для доставки Україні двох мінно-пошукових кораблів Королівського флоту.

"(Угода. – ред.) демонструє нашу відданість підтримці України в боротьбі… Вона також передбачає гарантії надання допомоги у післявоєнний період, якщо Росія знову нападе на Україну", – заявило джерело, близьке до переговорів.

Зазначимо, що близько 30 країн, а також Європейський Союз зараз ведуть переговори щодо індивідуальних, довгострокових безпекових зобов’язань для України.

Зокрема, Британія сподівається використати свою морську силу та знання, щоб допомогти у подальшому розбудові військово-морської могутності України.

Королівські Військово-морські сили вже навчають українських фахівців з розмінування на безекіпажних підводних човнах для роззброєння, знешкодження російських бомб, мін-пасток і мін на своїх глибоководних шляхах і підготовки до десантних рейдів.

Раніше повідомлялося, що Британія створює коаліцію з Норвегією щодо морського потенціалу для довгострокової підтримки України і передасть нашій країні два військові кораблі.

Читайте також: