Британія скликає європейських лідерів, щоб обговорити оборону України – Bloomberg

Зустріч в Лондоні може відбутись вже цієї неділі.

Британія домовляється про зустріч групи європейських лідерів у Лондоні для подальших переговорів щодо війни в Україні після "тижня човникової дипломатії" між Парижем, Вашингтоном та Києвом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані анонімні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів у Парижі, скликаних минулого тижня президентом Франції Еммануелем Макроном. Але наразі плані незатверджені остаточно. Не виключено, що дату зустрічі можуть перенести, або, як альтернативний варіант, обговорення відбудеться в онлайн-форматі.

"Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Росією, яка, як побоюється континент, додасть сміливості Москві та послабить безпеку в Європі", – йдеться у публікації.

Видання нагадало, що Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі ввечері понеділка, 24 лютого, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує зустрітися із президентом США у Вашингтоні у четвер, 27 лютого.

Втім, в офісі Стармера поки що не коментують плани поїздки до Вашингтона.

Сам Трамп у понеділок, 24 лютого, повідомив у соцмережах, що веде "серйозні переговори" з Путіним.

За інформацією джерел, можлива зустріч у Лондоні дозволить лідерам європейських країн підбити підсумки своїх розмов із Трампом і його адміністрацією та домовитись про єдину позицію.

Нагадаємо, Макрон заявив про готовність відновити контакти з Путіним. За його словами, зараз є вагома причина для відновлення переговорів із кремлівським диктатором.

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