Британія та Франція не погодили план часткового перемир'я між Україною і РФ – Стармер

Париж і Лондон не змогли погодити план часткового місячного перемир'я між Україною та Росією.

Про це заявив очільник британського уряду Кір Стармер, передає AFP.

За даними журналістів, Стармер оголосив про це 3 березня. Деталей і прямої мови не наводили.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж і Лондон пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць. Він наголошував, що воно не поширюватиметься на наземні бойові дії, а стосуватиметься атак з повітря й моря, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури.

За словами французького президента, припинення вогню на місяць стане першим етапом, наступним буде розгортання військ для забезпечення миру. Він наголосив, що це не станеться "найближчими силами", а першочергові переговори щодо плану триватимуть кілька тижнів.

Макрон у лютому 2024 року заявив про ймовірне скерування західних військ в Україну. Частина світових лідерів підтримала таку ідею, зокрема Литва оголосила про готовність скерувати своїх військових інструкторів в Україну. Серед тих, хто відкидав таку можливість, був канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також Польща й Румунія.

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