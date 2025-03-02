Британія та Франція працюватимуть над мирним планом з Україною, а потім покажуть його США – Стармер

Британія та Франція разом з Україною хочуть створити новий мирний план, а потім представити його США.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає The Guardian.

Таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Володимиром Зеленським і Емманюелем Макроном, зазначив він. Крім того, до роботи над мирним планом можуть доєднатися ще одна або дві країни.

"Це траплялося в минулому. Я думаю, що це реальний ризик, і тому ми повинні переконатися, що якщо угода буде укладена, то це буде довгострокова угода, а не тимчасова пауза", — зазначив британський прем’єр.

Рішення було ухвалено після публічної суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні стартує саміт у Лондоні.

6 березня відбудеться позачергове засідання Європейської ради, на якому представники країн-членів повинні розглянути найважливіше питання створення європейської оборонної архітектури, яке часто відкладається.

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